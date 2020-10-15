‘İkimizin de hayali gerçekleşti’

Adana Demirspor 1960-61’de Ankara takımı (!) olarak Milli Lig’e kabul edildi. Maçlarını Ankara’da oynuyordu. Sezon sonunda küme düştüler. Sonraki yıllarda İkinci Milli Lig’e katılmak için mücadele ettiler. 1972-73 sezonunda Fatih Terim ve Bektaş Yurttaş’ın golleriyle Uşakspor’u 2-0 yenerek hedeflerine ulaştılar.

Fatih Hoca ile bir Adana sohbeti yaptık… O sohbette babası merhum Talat Terim’in futbolu çok sevdiğini, kendisini Adana Demirspor genç takımına yazdırdığını anlattı:

”Babamın hayali futbolcu olmamdı. Benim hayalim de Galatasaray’da oynamaktı. İkimizin hayali de gerçekleşti. Sonrasında da hayallerimizi ve hedeflerimizi büyüttük, epey yol aldık.”

Terim, “Adana’nın toprağı besler, havası yaşatır, suyu büyütür” diyor. Demirspor’da oynadığı yıllarda santrfor olduğunu biliyoruz. Genç Milli Takım’da onu liberoya dönüştüren hoca Gündüz Tekin Onay… Bence çok doğru bir hamle. Fatih Hoca, golcü olarak parlayabilirdi. Ama libero olarak Avrupa çapında ün yaptı.

Terim, Adana Demirspor’la bağlarını hiç koparmamış; “Benden Metin Türel’i ikna etmemi istediler. Hocamızla Milli Takım’dan beraberliğimiz var. Gittim konuştum, bizleri kırmadı Adana’ya gitti. Adana ili Türk antrenörleri bakımından da önemlidir. Değerli hocalarımız Coşkun Özarı, Gündüz Tekin Onay, Tamer Güney Adana Demirspor ve Adanaspor’da çok önemli işlere imza attılar” diyor.

İstanbul’daki Adanalılar Derneği, 2009’da üç Adanalıya onur ödülleri vermiş:

Yaşar Kemal, Fatih Terim ve Suna Kan. Terim’in Yaşar Kemal’le büyük dostluk bağları olduğunu da biliyoruz. Hemen her maçtan sonra aradığını, kazandıklarında kutladığını, yenildiklerinde teselli ettiğini, zaman zaman eleştirdiğini anlatıyor..

Adana Demirspor Başkan Murat Sancak yönetiminde Süper Lig’e yükselme mücadelesi veriyor. Teknik Direktör Ümit Özat ve yardımcıları, Lacivert-mavili takımı hedefe ulaştıracaklarına inanıyorlar.