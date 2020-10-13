MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerVoleybol Haberleri İlbank: 3 - Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 0
13.10.2020 - 14:33 | | AA

İlbank: 3 - Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 0

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında İlbank, sahasında Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.

İlbank: 3 - Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 0
ABONE OL

Salon: Başkent

Hakemler: Hatice Yıldız Özmen, İlknur Çakar

İlbank: Mori, Yaprak Erkek, Ceren Karagöl, Yasemin Özel, Ezgi Arslan, Ceyda Durukan (Ceren Onal, Birgül Parlak, Eylül Karadaş, Melda Güler, Ceren Çınar, Tuğçe Öcal, Yağmur Karaoğlu)

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Dilara Elmacıoğlu, Nur Gözde Turan, Deniz Uyanık, İklimya Fatma Demir, Zekiye Ünal, Ceren Erdinç (Buse Kaygısız, Açelya Özman, Nazlı Polat)

Setler: 25-10, 25-9, 25-9

Süre: 54 dakika (20, 19, 15)

İlbank: 3 - Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 0

Marcelo antrenmanda göz doldurdu!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. İlbank: 3 - Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 0
    İlbank: 3 - Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 0
  2. Türk futbolunun başı sağolsun
    Türk futbolunun başı sağolsun
  3. Günün En Çok Oynanan Maçları
    Günün En Çok Oynanan Maçları
  4. Fenerbahçe'de Serdar Aziz idmana çıkmadı! Hazırlıklar sürüyor
    Fenerbahçe'de Serdar Aziz idmana çıkmadı! Hazırlıklar sürüyor
  5. Son dakika | Gümüşhanespor'da 3 koronavirüs vakası
    Son dakika | Gümüşhanespor'da 3 koronavirüs vakası



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

TFF Başkanı Özdemir: Milli takımımız daha iyiye gidiyor

TFF Başkanı Özdemir: Milli takımımız daha iyiye gidiyor

Türkiye-Sırbistan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye-Sırbistan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Son Dakika | Sırplar önceliği kulübe verdi

Son Dakika | Sırplar önceliği kulübe verdi

Son Dakika | Karagümrük - Kasımpaşa maçı Ülker Stadyumu'nda!

Son Dakika | Karagümrük - Kasımpaşa maçı Ülker Stadyumu'nda!

Sıradaki Haber