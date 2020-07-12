Ä°lhan Palut: Ä°stemediÄŸimiz bir sonuÃ§la sahadan ayrÄ±ldÄ±k

SÃ¼per Lig'de GenÃ§lerbirliÄŸi'ne 3-1 maÄŸlup olan GÃ¶ztepe'nin teknik direktÃ¶rÃ¼ Ä°lhan Palut, "Ä°Ã§inde bulunduÄŸumuz sÃ¼rece alacaÄŸÄ±mÄ±z galibiyetle son vermek istiyorduk ama bunu baÅŸaramadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ve taraftarÄ±mÄ±zÄ± sevindiremediÄŸimiz iÃ§in Ã¼zgÃ¼nÃ¼z." ifadesini kullandÄ±.Â

Palut, kulÃ¼bÃ¼n internet sitesinde yer alan aÃ§Ä±klamasÄ±nda, mÃ¼sabakanÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nÄ±n planladÄ±klarÄ± ÅŸekilde devam ettiÄŸini ancak 33. dakikada yedikleri kÃ¶tÃ¼ bir golle geriye dÃ¼ÅŸtÃ¼klerini belirtti.Â

Ä°lk yarÄ±nÄ±n kalan dakikalarÄ±nda rakip yarÄ± sahada giriÅŸimlerinin devam etmesine raÄŸmen rakiplerinin ilk yarÄ±yÄ± 2-0 Ã¶nde tamamladÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildiren Palut, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â

"Ä°kinci yarÄ± saÄŸlÄ±k olarak yÃ¼zde 100 olmamasÄ±na raÄŸmen Napoleoni hamlesi ile hÃ¼cumsal etkinliÄŸimizi arttÄ±rmak istedik. Bu sefer aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z risklerden Ã¶tÃ¼rÃ¼ oyun geÃ§iÅŸ oyununa dÃ¶ndÃ¼ ve oyun disiplininden koptuÄŸumuz anlar oldu. Buna raÄŸmen rakip ceza sahasÄ±nda giriÅŸimlerimiz sÃ¼rdÃ¼ ama son vuruÅŸu yapamadÄ±k. Ä°stemediÄŸimiz bir sonuÃ§la sahadan ayrÄ±ldÄ±k. Ä°Ã§inde bulunduÄŸumuz sÃ¼rece alacaÄŸÄ±mÄ±z galibiyetle son vermek istiyorduk ama bunu baÅŸaramadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ve taraftarÄ±mÄ±zÄ± sevindiremediÄŸimiz iÃ§in Ã¼zgÃ¼nÃ¼z."

Hamza HamzaoÄŸlu: "OyuncularÄ±mÄ± kutluyorum"Â

GenÃ§lerbirliÄŸi Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Hamza HamzaoÄŸlu ise mÃ¼sabakaya istedikleri gibi baÅŸlayamadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Ä°lk golde ÅŸanslÄ± olduklarÄ±nÄ± kaydeden HamzaoÄŸlu, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:Â

"GÃ¶ktuÄŸ'un topu elinden kaÃ§Ä±rmasÄ± bizim adÄ±mÄ±za ÅŸanstÄ±. Bu golden sonra oyunu daha kontrollÃ¼ olarak sÃ¼rdÃ¼rmemizi saÄŸladÄ±. Ä°yi oyundan ziyade stratejik hamleler yapmak ve oyunlar oynamak gerekiyor. BugÃ¼n Ã¶nemli olan 3 puanÄ± almaktÄ±. Bunda da baÅŸarÄ±lÄ± olduk. OyuncularÄ±mÄ± kutluyorum. SÄ±cak hava ve neme raÄŸmen kararlÄ±lÄ±kla ve fedakarlÄ±kla maÃ§Ä±n sonuna kadar o mÃ¼cadeleyi gÃ¶sterdiler."Â

HamzaoÄŸlu, yeni sezonun 11 EylÃ¼l'de baÅŸlamasÄ±nÄ±n normal ve doÄŸru olduÄŸunu sÃ¶yledi. YabancÄ± kuralÄ±nÄ±n "Ã§ocuk oyuncaÄŸÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼" ifade eden HamzaoÄŸlu, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:Â

"Her sene bir ÅŸeyler yapÄ±yoruz.Ã–nce dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼p sonra hareket etmeyi sevmiyoruz. 2-3 gÃ¼n Ã¼zerinde dursak daha saÄŸlÄ±klÄ± ÅŸeyler Ã§Ä±kabilir. Hep bir ÅŸeyleri deÄŸiÅŸtiriyoruz. SÄ±nÄ±rlamalara karÅŸÄ±yÄ±m. Eliniz rahat olmalÄ±, iyi oyuncu varsa almalÄ±sÄ±nÄ±z. Ã–nemli olan yabancÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ±, sÄ±nÄ±rlamasÄ± deÄŸil, bunu Ã§Ã¶zemiyoruz. Burada sorun kulÃ¼plerin imkanlarÄ±nÄ± maalesef Ã§ok kÃ¶tÃ¼ ÅŸekilde kullanan hem yÃ¶netimler hem teknik heyetler, yabancÄ± sÄ±nÄ±rlamasÄ± filan deÄŸil. 10 lira kazanÄ±rken, 100 lira harcamak mantÄ±k dÄ±ÅŸÄ±."Â

HamzaoÄŸlu, TÃ¼rkiye Futbol Federasyonunun kulÃ¼plere ekstra destek vermemesi gerektiÄŸini belirterek, "Batan batsÄ±n, doÄŸru iÅŸler yapanlar kalsÄ±n." ifadesini kullandÄ±.