Ä°lhan Var: "Bu ligde kalabileceÄŸimize inanÄ±yorum"

TFF 1'inci Lig ekiplerinden EskiÅŸehirspor'un ligin Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ haftasÄ±nda alÄ±nan 6-0lÄ±k Altay maÄŸlubiyeti sonrasÄ± Mustafa Ã–zer ile yollarÄ± ayÄ±rmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 2 yÄ±llÄ±k anlaÅŸmaya vardÄ±ÄŸÄ± teknik direktÃ¶r Ä°lhan Var, bugÃ¼n Hanefi Demirkol Tesisleri'nde takÄ±mÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda ilk antrenmanÄ±na Ã§Ä±ktÄ±. Var, antrenman Ã¶ncesi gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, EskiÅŸehirspor'un ligde kalabileceÄŸine inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

Buraya savaÅŸmaya geldik. GeldiÄŸimiz ilk gÃ¼nden bu gÃ¼ne ne fark var? GeldiÄŸimizde bazÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±lar vardÄ±. BugÃ¼n hiÃ§bir sÄ±kÄ±ntÄ± yok. Sadece transfer engeli var. Ben bu gÃ¶revi hiÃ§bir ÅŸey dÃ¼ÅŸÃ¼nmeden kabul edeceÄŸimi, bu Ã§ocuklara Ã§ok gÃ¼vendiÄŸimi sÃ¶yledim. Bu Ã§ocuklar Ã§ok deÄŸerli oyuncular. Allah bu takÄ±ma bir mucize gÃ¶sterdi. GÃ¶rÃ¼nmeyen bir koronavirÃ¼s gibi. Bu EskiÅŸehirspor iÃ§in bir mucize. Bu ligde bir kez daha yarÄ±ÅŸma ÅŸansÄ±mÄ±z var. Herkesin ne kadar ÅŸansÄ± varsa bu oyuncu kadrosunun da yarÄ±ÅŸma ÅŸansÄ± var. GenÃ§ ve tecrÃ¼besiz olduklarÄ±ndan ÅŸikayet edenler var. Ben hiÃ§bir zaman genÃ§ ve tecrÃ¼besiz olduklarÄ±na inanmÄ±yorum. BÃ¶yle olsalar Ã§oktan havlu atÄ±p, teslim olurlardÄ±. Ben bu ligde kalabileceÄŸimize inanÄ±yorum. Bunun iÃ§in de 2 projemiz var. BunlarÄ± yÃ¶netime anlattÄ±m. Onlar da ilk kez bÃ¶yle bir ÅŸey duyduklarÄ±nÄ± sÃ¶ylediler. Bana gÃ¼venip, inandÄ±lar. Belki bu ÅŸehirde layÄ±k gÃ¶rÃ¼lmÃ¼yoruz. Ama 9 yÄ±ldÄ±r Ã§ok Ã¼st dÃ¼zey bir hoca ile birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m. Bu iÅŸin sadece mutfaÄŸÄ±ndaydÄ±m. BugÃ¼n Ã¶ne geldiÄŸimiz iÃ§in 'tecrÃ¼besiz' diyebilirler. Evet, her ÅŸeyi sÃ¶yleyebilirler. Ama biz tecrÃ¼besiz deÄŸiliz. Ã–yle saÄŸlam bir ekibimiz var ki onlarÄ± tanÄ±dÄ±kÃ§a bizim bu takÄ±ma bir ÅŸeyler kattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gÃ¶rÃ¼nce bunlarÄ± deÄŸiÅŸtireceÄŸimize inanÄ±yorum. Kendime, arkadaÅŸlarÄ±ma ve futbolcularÄ±ma Ã§ok gÃ¼veniyorum. Biraz sabrederseniz inÅŸallah bu algÄ±yÄ± deÄŸiÅŸtirebileceÄŸimize inanÄ±yorum. Ekip arkadaÅŸlarÄ±mla beraber bu ligde kalabilmenin mÃ¼cadelesini vereceÄŸiz. HiÃ§bir ÅŸeyi bahane ve sorun yapmayacaÄŸÄ±z. EskiÅŸehirspor KulÃ¼bÃ¼ Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir kulÃ¼ptÃ¼r. Burada tek eksik 33 bin kiÅŸilik seyircimizin olmamasÄ±dÄ±r. Allah bana bu takÄ±mÄ±n ligde kalmasÄ±nÄ±n nasip etsin. BaÅŸka bir arzum yok."