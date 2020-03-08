Demir Grup Sivasspor - Galatasaray (CANLI)

Süper Lig'in 25. haftasında ligin üst sıralarını yakından ilgilendiren maçta Galatasaray deplasmanda Sivasspor'a konuk oluyor. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabaka saat 19.00'de başladı.

DG SİVASSPOR GALATASARAY: 1-1

*İlk yarı oynanıyor

GOL: 7' Hakan Arslan (Sivasspor) 14' Falcao (Galatasaray)

Önemli pozisyonlar

6' Sivasspor tehlikeli geldi. Mert Hakan'ın sert şutunu Muslera kurtardı.



İLK 11'LER

Sivasspor: Samassa, Uğur, Caner, Aaron, Goiano, Fatih, Hakan, Mert Hakan, Yasin, Fernando, Yatabare

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Lemina, Seri, Ömer, Feghouli, Onyekuru, Falcao

Belhanda ilk 11'de kendine yer bulamadı.

SAKAT VE CEZALI YOK

Galatasaray’da Demir Grup Sivasspor maçı öncesinde sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor. Sarı-kırmızılıların 23. haftada Fenerbahçe ile oynadığı derbide sakatlanan Mario Lemina, tedavisinin tamamlanmasıyla hafta içinde takımla çalıştı. Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Younes Belhanda ise geçen haftaki Gençlerbirliği maçında cezasını çekti.

ÜÇ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray’da Adem Büyük, Sofiane Feghouli ve Ryan Donk, karşılaşma öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular sarı kart görmeleri durumunda, 26. haftadaki Beşiktaş derbisinde oynayamayacak.