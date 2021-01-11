Ä°lkay Aydemir, TÃ¼rkiye atletizm tarihinde heptatlon branÅŸÄ±nda bugÃ¼ne dek yapÄ±lan en iyi puana imza attÄ±. Ä°ki hafta Ã¶nce U23 rekoru kÄ±rarken yaptÄ±ÄŸÄ± 5226 puanÄ± 5530'a yÃ¼kselten Ä°lkay, bÃ¼yÃ¼kler rekoruyla ilgili incelemenin tamamlanmasÄ±yla bu rekoru da eline geÃ§irebilecek.

AtakÃ¶y Atletizm Salonu, hafta sonunda 22 yaÅŸÄ±ndaki Ä°lkay Aydemir'den tarihi bir performans izledi. Aydemir, heptatlonda Ã¼st Ã¼ste baÅŸarÄ±larÄ±na bir yenisini daha ekledi ve 5530 puanla tÃ¼m zamanlarda TÃ¼rkiye'deki en iyi puana imza attÄ±. Ä°lkay'Ä±n bu derecesi TÃ¼rkiye Atletizm tarihinde en iyi derece olarak kayda geÃ§ti, ancak bu derecenin rekor tescili, TAF kayÄ±tlardaki eski rekor derecesiyle ilgili baÅŸlatÄ±lan incelemenin sonuÃ§lanmasÄ±ndan sonra yapÄ±labilecek.

Ä°lkay, ilk gÃ¼nkÃ¼ 2947 puanÄ±n Ã¼zerine ikinci gÃ¼ne 8.36'lÄ±k 60 metre engelli PB (kiÅŸisel en iyi) ile baÅŸladÄ±. SÄ±rÄ±kta 5.10 atlayan milli atlet, son yarÄ±ÅŸma olan 1000 metrede de 2:51.58 ile bir baÅŸka PB yaparak gÃ¼n sonunda 5530 puana ulaÅŸtÄ±. Aydemir, bu derecesiyle geÃ§en ay baÅŸlayan yeni salon sezonunda da dÃ¼nya listesinin zirvesine yerleÅŸmiÅŸ oldu.

Ä°lkay Aydemir, Avrupa listesinden 12 ismin alÄ±nacaÄŸÄ± Avrupa Salon ÅžampiyonasÄ± iÃ§in de bir avantaj yakaladÄ±. GenÃ§ atlet, ÅŸu anda liderlikte olduÄŸu listede ÅŸubat ayÄ±nÄ±n sonunda 12 isim arasÄ±na girerse, tarihte heptatlon branÅŸÄ±nda Avrupa Salon'da yarÄ±ÅŸabilen ilk TÃ¼rk atlet olacak.

BÃœYÃœKLER REKORU Ä°NCELEMEDE

Heptatlonda TÃ¼rkiye bÃ¼yÃ¼kler rekoru olarak 1997 yÄ±lÄ±nda tescil edilen ve ABD'nin Oregon eyaletindeki Monmouth kentinde Alper KasapoÄŸlu'nun yaptÄ±ÄŸÄ± 5612 puanlÄ±k derecesinin yanlÄ±ÅŸ hesaplandÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±. KasapoÄŸlu'nun yedi branÅŸ toplamÄ±nÄ±n 5453 olduÄŸunu World Athletics istatistikÃ§ilerine teyit ettiren TÃ¼rkiye Atletizm Federasyonu, 5612 puanÄ±n listeye nereden yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenmek iÃ§in inceleme baÅŸlattÄ±. TAF'Ä±n kayÄ±tlarÄ±ndaki sonuca gÃ¶re puanÄ± 5453 Ã§Ä±kan KasapoÄŸlu'nun derecesi, inceleme sonrasÄ±nda gerekirse revize edilecek ve Aydemir'in performansÄ± yeni bÃ¼yÃ¼kler rekoru olarak kayda alÄ±nacak.

TAF Teknik Kurul BaÅŸkanÄ± Yasin TaÅŸ, konuyla ilgili "Ä°lginÃ§ bir durumla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. Eski milli atletlerimizden Alper KasapoÄŸlu'nun yÄ±llardÄ±r listede duran heptatlon rekorunun yanlÄ±ÅŸ hesaplandÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark ettik. 5612 puanlÄ±k derece, yedi branÅŸ hesaplandÄ±ÄŸÄ±nda 5453 olmasÄ± gerekiyor. YarÄ±ÅŸma Amerika'da yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Ã¶lÃ§Ã¼m hatasÄ±, gÃ¶nderilen detaylarda yanlÄ±ÅŸlÄ±k olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± teyit etmemiz gerekiyor. Bu yÃ¼zden gerekli yazÄ±ÅŸmalarÄ± yaptÄ±k, ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z World Athletics istatistik yetkilileri de derecenin eldeki sonuÃ§larla 5453 olmasÄ± gerektiÄŸini doÄŸruladÄ±lar. Ä°ncelememiz sonrasÄ±nda 5612 puanÄ±n nasÄ±l listeye girdiÄŸini Ã¶ÄŸreneceÄŸiz. Bu sÃ¼recin ardÄ±ndan da Ä°lkay'Ä±n rekorunu TAF olarak tescil edeceÄŸiz" diye konuÅŸtu.