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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri İlkay Gündoğan yazdı, Manchester City kazandı!
27.12.2020 - 02:33 |

İlkay Gündoğan yazdı, Manchester City kazandı!

İngiltere Premier Lig'in 15. hafta karşılaşmasında Manchester City, Newcastle United'ı 2-0 yendi.

İlkay Gündoğan yazdı, Manchester City kazandı!
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İngiltere Premier Lig'in 15. hafta karşılaşmasında Manchester City, Newcastle United'ı 2-0 yendi.

Manchester City, Etihad Stadı'nda konuk ettiği Newscastle United'a karşı Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan'ın 14. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti, ilk yarı bu skorla tamamlandı: 1-0

İspanyol Teknik Direktör Pep Guardiola'nın öğrencileri, Ferran Torres'in 55. dakikadaki golüyle sahadan 2-0 galip ayrıldı. 

Lige 2 maç eksiği bulunan Manchester City bu skorla puanını 23'e yükseltirken, Newcastle United 18 puanda kaldı. 

İlkay Gündoğan yazdı, Manchester City kazandı

Everton, Sheffield United'ı tek golle geçti 

Premier Lig'deki diğer karşılaşmada, Everton, Sheffield United'ı 1-0 mağlup etti. 

Bramall Lane Stadı'nda Sheffield United'ın konuğu olan Everton, 80. dakikada Gylfi Sigurösson'un attığı golle maçı 1-0 kazandı. 

Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun yedek başladığı karşılaşmada oynama şansı bulamadı.

Bu sonuçla puanını 29'a yükselten Everton ligde 2. sırada yer alırken, Sheffield United, ligdeki 15. karşılaşmasında da galibiyet elde edemedi.

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