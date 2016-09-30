İlkay Gündoğan yeniden milli takımda!

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, Dünya Kupası Eleme maçları olan Çek Cumhuriyet ve Kuzey İrlanda'ya karşı forma giyecek kadroyu açıkladı.

Uzun bir sakatlık süreci geçiren ve sezon başında Manchester City'e transfer olan İlkay Gündoğan 330 gün sonra Alman Milli Takımı'na geri döndü.

Müller: 'Yeniden hoşgeldin İlkay!'

İlkay'ın tekrar kadroya dönmesi Almanları sevindirirken Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Thomas Müller de buna kayıtsız kalamayarak Twitter hesabından 'İlkay yeniden hoşgeldin' mesajını paylaştı. Ayrıca ünlü Alman gazetesi Bild de İlkay'ın geri dönüşünü manşetten duyurdu.

Löw ayrıca Beşiktaş'tan ayrılıp Wolfsburg'a transfer olan Mario Gomez'i de milli kadroya dahil etti.