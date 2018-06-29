İlklerin gecesi

Belçika’nın İngiltere’yi 1-0 yendiği maçta birçok ilk yaşandı. Belçika, 2014’ten sonra tarihinde ikinci kez Dünya Kupası gruplarını 3’te 3 yaparak namağlup lider tamamladı.

Ayrıca, Kırmızı Şeytanlar tarihinde ilk kez Dünya Kupası’nda İngiltere’yi mağlup etti. Belçika’nın yıldızlarından Adnan Januzaj da milli takım formasıyla ilk golünü attı.

Öte yandan İngiltere, Belçika’ya tam 11 maç sonra kaybederek önemli bir serisini yitirdi.











