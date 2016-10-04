İmza, Konyaspor'un giyim sponsoru oldu

İmza markası, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor'un giyim sponsoru oldu. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda düzenlenen törende, Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan ile İmza Giyim Genel Müdürü Selahaddin Taşkınırmak, 1 yıllık sponsorluk sözleşmesine imza attı. Sponsorluk kapmasında profesyonel futbol takımın sporcuları, teknik heyet ve 21 yaş altı futbolcuları, müsabakalara giderken İmza markalı takım giyecek.



Kulüp başkanı Ahmet Şan, törende yaptığı açıklamada, sponsorların kulüpler için önemine değinen Şan, anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diledi.

"Milli takımımızı galibiyetle uğurlayacağız"

A Milli Futbol Takımı'nın, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 6 Ekim Perşembe günü Ukrayna ile Konya'da oynayacağını anımsatan Şan, "Milli takımımızı Konya'da misafir ediyoruz. 42 bin taraftarımızla buradan milli takımımızı galibiyetle yolcu etmeyi düşünüyoruz. Ben başka bir sonuç düşünmüyorum. Burası milli bir stat oldu. İnşallah yine taraftarımızın önünde milli takımımızı destekleyeceğiz. Buradan bir galibiyet alacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.



Şan, Adanaspor taraftarlarının Konya Büyükşehir Belediye Stadı'na zarar verdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Biz maç öncesi Adanaspor Kulübü Başkanı ile gayet güzel bir dostluk yemeği yedik. Tribün liderlerini de çağırıp güzel bir fotoğraf karesi oluşturmak istedik ama o olmadı. Geri dönüş alamadık. İnşallah deplasmandaki Adanaspor maçında gerçekleşir. Antalyaspor, Adanaspor ve kısmen Bursaspor ile geçmişte bazı hadiseler yaşandı. Biz deplasman yasaklarını kaldırarak, Türkiye’de futbol kaynaklı problem oluşturmak istemiyoruz. Bunu defalarca söyledik. Bundan geriye dönüş yok. Artık bu yola girildi. Futbolu sadece güzel bir eğlence aracı olarak görülmeli. Taraftarların da buna riayet etmesi lazım. Çıkarılan yasalar ve passolig, olay çıkaranları tespit edip bireyleri cezalandırmayı amaçlıyordu. Biz bunu göremedik henüz. Bireyler ceza aldıkça bu olaylar da bitecektir."

Türk Hava Yolları (THY) ile Avrupa maçları için yapılan forma sponsorluğunun detaylarına değinen Şan, "THY ile geçen seneden yurt içinde ulaşım sponsorluğu vardı. Bu sezon yurt dışı da eklendi. Gent maçında THY forma reklamı ile çıktık. Türkiye’de de devam edecek. İstanbul, Gaziantep, Bursa ve İzmir gibi deplasmanlarda THY ile uçacağız. Toplamda Türkiye’de 6, yurt dışında da 3 kere özel uçakla seyahat etmiş olacağız. Bu şekilde kulübümüze iyi bir hizmet olacak. İnşallah hayırlı olur." şeklinde konuştu.



İmza Giyim Genel Müdürü Selahaddin Taşkınırmak da ilk defa futbol kulübüne resmi giyim sponsor olduklarını belirterek, "Biz de Anadolu'dan işe başladık. Konyaspor'un Anadolu'nun öncüsü olması nedeniyle yeşil-beyazlılarla yol almak istedik. Konyaspor tüm kulvarlarda başarılar diliyorum. İlerleyen zamanlarda inşallah daha iyi işler yaparız." ifadelerini kullandı.

