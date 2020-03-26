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26.03.2020 - 23:16 | | AA

Indianapolis 500 yarışı koronavirüs nedeniyle ertelendi

ABD'de düzenlenecek Indianapolis 500 otomobil yarışı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Indianapolis 500 yarışı koronavirüs nedeniyle ertelendi

ABD'de düzenlenecek Indianapolis 500 otomobil yarışı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, 24 Mayıs Pazar günü yapılması planlanan yarışın koronavirüs nedeniyle 23 Ağustos Pazar gününe alındığı belirtildi.

Otomobillerin, 4 kilometre uzunluğundaki oval pistte 200 tur attığı Indianapolis 500 yarışı, 1911 yılından beri düzenleniyor.

Indianapolis 500 yarışı koronavirüs nedeniyle ertelendi

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