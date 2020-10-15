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HaberlerMisli.Com 2.Lig Haberleri İnegölspor'da teknik direktör Özdemir ile yollar ayrıldı
15.10.2020 - 00:39 | | Yavuz YILMAZ / İNEGÖL (Bursa), (DHA) -

İnegölspor'da teknik direktör Özdemir ile yollar ayrıldı

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden İnegölspor, teknik direktör Osman Özdemir ile yollarını ayırdı.

İnegölspor'da teknik direktör Özdemir ile yollar ayrıldı
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İnegölspor'un resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yönetim kurulu tarafından bugün yapılan toplantının ardından teknik direktörümüz Osman Özdemir ve ekibi ile görüşülerek, sözleşmeleri karşılıklı olarak fesih edilmiştir. Yönetim kurulu olarak, Özdemir ve ekibine takımımıza vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, futbol hayatlarında başarılar dileriz."

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