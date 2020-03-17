UEFA'nÄ±n 2020 Avrupa Futbol ÅžampiyonasÄ±'nÄ±, GÃ¼ney Amerika Futbol Konfederasyonunun (CONMEBOL) da 2020 Kupa Amerika'yÄ± bir yÄ±l erteleme kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°nfantino, yazÄ±lÄ± bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

Infantino, iyi futbol iÃ§in dengeli Ã§Ã¶zÃ¼mler bulmak ve tÃ¼m paydaÅŸlarÄ±n Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± korumak amacÄ±yla yarÄ±n FIFA Konseyini telekonferans ile toplantÄ±ya davet ettiÄŸini belirtip, 24 takÄ±mÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla Ã‡in'de dÃ¼zenlenecek 2021 DÃ¼nya KulÃ¼pler KupasÄ±'nÄ±n, 2021 sonuna, 2022'ye veya 2023 yÄ±lÄ±na ertelenmesi teklifinde bulunacaÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

FIFA BaÅŸkanÄ± ayrÄ±ca, UEFA ve CONMEBOL'un kararlarÄ±nÄ±n konseyde tasdik edilmesini isteyeceÄŸini kaydetti.

2021 DÃ¼nya KulÃ¼pler KupasÄ±'nÄ±n Ã‡in'de haziran-temmuz aylarÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilmesi planlanÄ±yordu.

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