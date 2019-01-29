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29.01.2019 - 07:57 | | KUVEYT (AA)

Infantino'dan 2022 FIFA Dünya Kupası açıklaması

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'ndaki bazı karşılaşmaların Kuveyt'te oynanabileceğini açıkladı.

Infantino'dan 2022 FIFA Dünya Kupası açıklaması
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Kuveyt Veliaht Prens Kupası'nın finaline katılmak üzere ülkeye gelenInfantino, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2022 FIFA Dünya Kupası maçlarının bir kısmının Kuveyt'te oynanabileceğini söyledi.

Turnuvada yer alacak takımlarının sayısının 32'den 48'e çıkarılmasından söz etmek için henüz erken olduğunu belirten Infantino, teklifin kabulü halinde Asya'dan katılacak takım sayısının artacağını kaydetti.

Infantino, Kuveyt'te ilk kadın futbol turnuvasının düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve bütün ülkelerin Kuveyt'i örnek alması temennisinde bulundu.

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