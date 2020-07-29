ING Basketbol Süper Ligi ek katılım süreci başladı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), ING Basketbol Süper Ligi'ne ek katılım sürecinin başladığını duyurdu.

TBF'den yapılan açıklamada, ING Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonu için Bakırköy Basketbol Kulübü Derneği'nin (İTÜ Basket) yaptığı başvurunun Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatı'na uygun olmadığı belirtildi.

TBF yönetim kurulu toplantısında ilgili kulübün lige alınmamasına karar verildiği ve Tahkim Kurulunun kararını tebliğ ettiği vurgulanarak, ligin katılımcılarından eksiklik olduğu gerekçesiyle ek katılım sürecinin başlatıldığı aktarıldı.

Alınan karar neticesinde ING Basketbol Süper Ligi'ne katılım başvurusu yapmak isteyen kulüplerin, 14 Ağustos Cuma günü saat 18.00'e kadar TBF Erkek Ligleri Direktörlüğü'ne belgeleriyle başvurmaları gerektiği kaydedildi.