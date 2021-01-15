ING Basketbol Süper Ligi'nde 17. hafta programı

ING Basketbol Süper Ligi'ne 17. hafta maçlarıyla devam edilecek. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 15. hafta karşılaşmalarıyla sezonun ilk yarısı tamamlanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Bugün:

19.00 Frutti Extra Bursaspor-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (TOFAŞ)

Yarın:

13.00 Galatasaray-OGM Ormanspor (Sinan Erdem)

15.15 HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Aliağa Petkimspor (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

17.30 Büyükçekmece Basketbol-TOFAŞ (Gazanfer Bilge)

17 Ocak Pazar:

13.00 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş (Ülker Spor ve Etkinlik)

15.15 Türk Telekom-Anadolu Efes (Ankara)

17.30 Bahçeşehir Koleji-Darüşşafaka Tekfen (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

20.00 Pınar Karşıyaka-Empera Halı Gaziantep Basketbol (Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk)