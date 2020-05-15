Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼metinden futbolun dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ne yeÅŸil Ä±ÅŸÄ±k

Ä°ngiltere Dijital, KÃ¼ltÃ¼r, Medya ve Spor BakanÄ± Oliver Dowden, hÃ¼kÃ¼metin futbol mÃ¼sabakalarÄ±nÄ±n haziran ayÄ±nda tekrar baÅŸlamasÄ± iÃ§in yeÅŸil Ä±ÅŸÄ±k yaktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

Ä°ngiltere Futbol Federasyonu (FA) ile yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin ardÄ±ndan aÃ§Ä±klamada bulunan Dowden, "HÃ¼kÃ¼metimiz, futbol mÃ¼sabakalarÄ±nÄ±n haziran ayÄ±nda tekrar baÅŸlayabilmesi iÃ§in kapÄ±larÄ± aÃ§tÄ±." ifadelerini kullandÄ±.Â

MÃ¼sabakalarÄ±n tekrar baÅŸlamasÄ±yla oluÅŸacak finansal gelirlerle futbol ailesinin daha fazla desteklenmesi gerektiÄŸini sÃ¶yleyen Dowden, taraftarlarÄ±n da canlÄ± yayÄ±nlarÄ± izleyebilmesi iÃ§in eriÅŸimin geniÅŸletilmesine ihtiyaÃ§ olduÄŸunu belirtti.Â

Dowden, "Liglerin baÅŸlamasÄ±yla alakalÄ± planlarÄ± detaylandÄ±rmak ve belirlemek artÄ±k futbol yÃ¶neticilerinin gÃ¶revi. HÃ¼kÃ¼met ile saÄŸlÄ±k uzmanlarÄ±mÄ±z alÄ±nabilecek herhangi bir son karar iÃ§in destek ve Ã¶nerilerini sunmaya devam edecek." ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â

Ä°ngiltere'de yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle liglere 13 Mart'ta ara verilirken, pazartesi gÃ¼nÃ¼ kulÃ¼p yÃ¶neticeleri ile toplantÄ± yapan Premier Lig yÃ¶netimi, maÃ§larÄ±n 12 Haziran'da tekrar baÅŸlamasÄ±nÄ± umduklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Chelsea'nin MÃ¼nih'te Unutulmaz Gecesi