Ä°ngiltere Futbol Federasyonundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 29 yaÅŸÄ±ndaki milli oyuncunun bahis kurallarÄ±nÄ± ihlal etmekle suÃ§landÄ±ÄŸÄ± ve 18 MayÄ±s'a kadar savunma yapmasÄ± gerektiÄŸi kaydedildi.

SÃ¶z konusu ihlalin, Trippier'in Tottenham'dan Atletico Madrid'e transfer olduÄŸu 2019'un temmuz ayÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi ifade edildi.

Ä°ngiliz basÄ±nÄ±na konuÅŸan Trippier, suÃ§lamalarÄ± reddederek, "Profesyonel futbol hayatÄ±mda hiÃ§bir zaman futbola iliÅŸkin bahis oynamadÄ±m. BaÅŸka bir kimse Ã¼zerinden de bahis yoluyla ekonomik Ã§Ä±kar saÄŸlamadÄ±m." aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

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