İngilizler hayran

Transfer haberlerinde ismi, Tottenham Menajeri Jose Mourinho’nun takip listesinde olarak anılan oyuncu için İngiliz taraftarlar sosyal medyada olumlu yorumlar yazdı.

Tottenham’ın aday forvetleri arasında gösterilen Kosovalı yıldızı değerlendiren taraftarlar tam not verdi. Tottenham takipçileri, “Gerçekten iyi bir oyuncu”, “Harika bir imza olur”, “Diego Costa tarzında ve kaliteli, ayrıca ucuz”, “Kane’in arkasında kalır, yedek oturmak ister mi?”, “Başarılı olursa şaşırmam, bence gelmeli” ve “Soldado gibi de olabilir” ifadelerini kullandı. Tottenham taraftarları, genel anlamda Muriç’in kadro derinliği için iyi bir transfer olacağını da savundu ve onay verdi.

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