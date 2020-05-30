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30.05.2020 - 07:00 |

İngilizler’de 'Liverpool' korkusu

Premier Lig’de şimdiden polis birimleri ve belediyeler çalışmalara başladı. Liverpool’un maçları ve kupa töreni için uyarılar yapıldı.

İngilizler’de 'Liverpool' korkusu
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17 Haziran’da yeniden başlayacak Premier Lig’de şimdiden polis birimleri ve belediyeler çalışmalara başladı. Times’ın haberinde bilhassa şampiyonluğa çok yakın olan Liverpool’un maçları ve kupa töreni için uyarılar yapıldı. Polis birimleri kalabalıkların toplanmaması için Liverpool’un tarafsız sahada oynamasını istedi. Ayrıca emniyet görevlileri riskli maçlar listesi çıkardı ve tarafsız saha uyarısını tekrar etti. İşte o riskli maçlar: M.City-Liverpool, M.City-Newcastle, M.United-Sheffield United, Newcastle-Liverpool, Everton-Liverpool ve Liverpool şampiyonluk töreni.

İngilizler’de Liverpool korkusu

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