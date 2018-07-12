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12.07.2018 - 13:41 |

İngilizlerden kurnaz gol girişimi

Mandzukic’in golüne sevinen rakip futbolcuları fırsat bilen İngiltere, çabuk santra yaparak kurnaz bir gol girişiminde bulundu. Ancak Hırvat futbolcuların uyanık davranması nedeniyle bu plan son anda suya düştü.

İngilizlerden kurnaz gol girişimi
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Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

İngiltere-Hırvatistan maçının uzatma bölümünde ilginç bir olay yaşandı. Mario Mandzukic’in 109. dakikada attığı ve takımını 2-1 öne geçirdiği golün ardından İngilizlerin, ‘korsan’ bir gol girişiminde bulundukları ortaya çıktı.

Üç futbolcu birden kaleye yöneldi

Hırvat futbolcular attıkları gole sevinirlerken üç İngiliz futbolcu hızlıca santra yaparak, o sırada boş olan rakip yarı sahaya doğru hareket etti. Sadece kaleci Subasic’in bulunduğu rakip yarı sahaya giren uyanık futbolcuların bu girişimi başarısızlıkla sonuçlandı.

Çakır orta yuvarlağa davet etti

Kuralı bilen Hırvat futbolculardan tamamının gol sevincini, sahayı sınırlayan çizgilerin dışında yaşamaması, bir kısmının saha içinde kalması nedeniyle gol atsalar bile geçerli olmayacak İngiliz futbolcular, bir süre sonra hakem Cüneyt Çakır tarafından tekrar santra yapmak üzere orta yuvarlağa davet edildi.

Hırvatlar dalgasını geçti

Hırvatlar bu pozisyonla, kendilerince alay ettiler. Futbolun mucidi olan İngilizler bir süredir ‘It’s coming home’ sloganıyla, futbolun ve dolayısıyla bu turnuva özelinde kupanın evine dönmekte olduğunu ima ediyorlardı. Yarı final maçının son dakikalarında gerçekleşen bu gol girişimi Hırvatlar tarafından ‘Futbol evine dönecek ama daha kuralları bilmiyorlar’ şeklinde yorumlandı.

İngilizlerden kurnaz gol girişimi

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