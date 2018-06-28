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28.06.2018 - 22:45 | | KALININGRAD (AA)

İngiltere - Belçika: 0-1

2018 FIFA Dünya Kupası G Grubu maçında Belçika, İngiltere'yi 1-0 yenerken, her iki takım da son 16 turuna yükseldi. Lider Belçika'nın rakibi Japonya olurken, İngiltere de Kolombiya ile eşleşti.

İngiltere - Belçika: 0-1
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İngiltere - Belçika maçından fotoğraflar
İngiltere - Belçika maçından fotoğraflar
İngiltere - Belçika maçından fotoğraflar
İngiltere - Belçika maçından fotoğraflarHaberin Tüm Fotoğrafları

2018 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda oynanan mücadelede Belçika-İngiltere'yi 1-0 yendi. Bu sonuçla Belçika grubu 9 puanla lider tamamlarken, İngiltere de 6 puanla grubu ikinci bitirdi. Tunus ve Panama ise şampiyonaya veda etti.

6. dakikada Belçika gole yaklaştı. Chadli'nin pasıyla topla buluşan Tielemans, ceza sahası dışında, kaleyi sağ çaprazdan gördüğü pozisyonda çok sert vurdu, kaleci Pickford topu çift yumrukla uzaklaştırdı.

9. dakikada Belçika yine etkili geldi. Sağ kanattan ceza sahasına giren Dendoncker'in arka direğe kaldırdığı topu Fellaini kafa ile altıpas içine indirdi. Batshuayi topa ayak koydu, kaleci Pickford'un kontrol edemediği topu Cahill çizgi üzerinden kayarak uzaklaştırdı.

51. dakikada Belçika golü buldu. Tielamans'tan aldığı pasla sağ kanattan ceza sahasına giren Januzaj, önündeki rakibine rağmen sol ayağıyla çok şık vurdu ve topu köşeden ağlara gönderdi: 0-1

66. dakikada İngiltere net bir fırsatı kullanamadı. Vardy'nin pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Rashford'un ceza sahasına girer girmez köşeye gönderdiği topa son anda kaleci Courtois'in parmaklarının ucunu çarparak kornere gitti.

Mücadele Belçika'nın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

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İNGİLTERE: 0 - BELÇİKA: 1

Stat: Kaliningrad (Rusya)
Hakemler: Damir Skomina, Jure Praprotnik, Robert Vukan (Slovenya)

İngiltere: Pickford, Jones, Stones (Dk. 46 Maguire), Cahill, Dier, Arnold (Dk. 79 Welbeck), Loftus-Cheek, Delph, Rose, Rashford, Vardy
Teknik Direktör: Gareth Southgate

Belçika: Courtois, Dendoncker, Boyata, Vermaelen (Dk. 74 Kompany), Fellaini, Dembele, Chadli, Thorgan Hazard, Januzaj (Dk. 86 Mertens), Tielemans, Batshuayi
Teknik Direktör: Roberto Martinez

Gol: Dk. 51 Adnan Januzaj (Belçika)
Sarı Kartlar: Dk. 19 Youri Tielemans, Dk. 33 Leander Dendoncker (Belçika)

Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
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