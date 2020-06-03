Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünyadan Futbol Haberleri İngiltere Championship'te 9 kişide daha koronavirüs tespit edildi
03.06.2020 - 23:00 | | AA

İngiltere Championship'te 9 kişide daha koronavirüs tespit edildi

İngiltere Futbol Ligi (EFL), altı Championship kulübünde 9 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

İngiltere Championship'te 9 kişide daha koronavirüs tespit edildi
ABONE OL

EFL'den yapılan açıklamada, 30 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde Championship'te yer alan 24 takımın futbolcu ve kulüp çalışanlarına toplam bin 94 test yapıldığı, 6 ayrı kulüpte 9 kişinin test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Yeni tip koronavirüs tespit edilen kişilerin kendilerini karantinaya aldığı, test sonucu negatif çıkan oyuncuların ise antrenmanlara devam edebileceği ifade edildi.

EFL daha önce 15 kişinin testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

İngiltere Championshipte 9 kişide daha koronavirüs tespit edildi

Ronaldinho'nun Flamengo Formasıyla En İyi Anları

Ahmet Ağaoğlu: Novak'la görüşmeleri lig sonuna bırakma kararı aldık
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | UEFA, Trabzonspor'u Avrupa'dan 1 yıl men etti

Son dakika | UEFA, Trabzonspor'u Avrupa'dan 1 yıl men etti

Son dakika | Premier Lig'de yapılan testlerde 1 pozitif vakaya rastlandı

Son dakika | Premier Lig'de yapılan testlerde 1 pozitif vakaya rastlandı

Finlandiya Rallisi iptal edildi

Finlandiya Rallisi iptal edildi

Başakşehir'den, gelecek sezona Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun isminin verilmesine destek

Başakşehir'den, gelecek sezona Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun isminin verilmesine destek

Sıradaki Haber