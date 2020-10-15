15.10.2020 - 07:12 |
İngiltere-Danimarka: 0-1
UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup maçında haftaya lider giren İngiltere, Danimarka karşısında yıkıldı. Sahadan 1-0 mağlup ayrılan Ada ekibi liderliği Belçika'ya kaptırdı ve Danimarka'nın ardından 3. sırada yer aldı.
UEFA Uluslar Ligi Ligi 2. Grup'ta büyük sürpriz yaşandı. Danimarka, İngiltere'yi deplasmanda 1-0'lık skorla devirdi. Wembley'deki karşılaşmada Danimarka'ya altınd değerindeki 3 puanı getiren golü; 35. dakikada penaltıdan Christian Eriksen kaydetti.
Diğer mücadelede Belçika, deplasmanda İzlanda'yı 2-1 yenerek puanını 9'a çıkardı ve liderliğe yükseldi.
2. sıradaki Danimarka ise 7 puana sahip. İngiltere 7 puanla 3. sırada yer alırken, puansız İzlanda son sırada.
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