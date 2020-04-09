Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri İngiltere Futbol Federasyonu'ndan 'devam edilsin' kararı
09.04.2020 - 15:46 |

İngiltere Futbol Federasyonu'ndan 'devam edilsin' kararı

İngiltere'de Premier Lig haricindeki alt liglerin geleceğiyle alakalı karar aşamasına gelindi. Federasyon ve lig yönetimi, 16 Mayıs tarihinden sonrayı işaret etti, seyircisiz maç 'tavsiyesi' verdi.

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

İngiltere'de corona virüs krizi artarak devam etsen de futbol ligleriyle ilgili planlar sürüyor. Son olarak Premier Lig'in dışındaki alt liglerle alakalı flaş gelişme yaşandı.

Başta Championship ve Birinci Lig olmak üzere diğer liglerin akıbeti masaya yatırıldı. Futbol federasyonu, EFL yönetimi ve kulüpler arasındaki toplantıda; 'devam edilsin' tavsiyesi çıktı.

56 günlük bir süre kaldığı ve bunu yoğun fikstürle geçebilecekleri kaydedildi. Ayrıca maçların seyircisiz oynanarak bitebileceği de eklendi. 

16 Mayıs'a kadar başlama durumunun olamayacağı ancak yaz aylarının kullanılarak 2019-2020 sezonunun tamamlanabileceği bildirildi.  Ancak bu planlamada sağlık koşullarının ön plana alınacağı ve salgının durumuna göre 16 Mayıs'ta karar verileceği dile getirildi.

İngiltere Futbol Federasyonundan devam edilsin kararı

İngiltere Futbol Federasyonundan devam edilsin kararı

Drogba'dan Galatasaray şortuyla 122 mekik!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

A Milli Takımımız 29. sıradaki yerini korudu

A Milli Takımımız 29. sıradaki yerini korudu

Galatasaray'dan açıklama: Sağlık Bakanlığı'nın emrine tahsis etmeye hazırız

Galatasaray'dan açıklama: Sağlık Bakanlığı'nın emrine tahsis etmeye hazırız

Göztepe'de Napoleoni parladı

Göztepe'de Napoleoni parladı

Milli futbolcu Yunus Mallı'nın karantinada olduğu açıklandı

Milli futbolcu Yunus Mallı'nın karantinada olduğu açıklandı

Sıradaki Haber