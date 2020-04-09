İngiltere Futbol Federasyonu'ndan 'devam edilsin' kararı

İngiltere'de corona virüs krizi artarak devam etsen de futbol ligleriyle ilgili planlar sürüyor. Son olarak Premier Lig'in dışındaki alt liglerle alakalı flaş gelişme yaşandı.

Başta Championship ve Birinci Lig olmak üzere diğer liglerin akıbeti masaya yatırıldı. Futbol federasyonu, EFL yönetimi ve kulüpler arasındaki toplantıda; 'devam edilsin' tavsiyesi çıktı.

56 günlük bir süre kaldığı ve bunu yoğun fikstürle geçebilecekleri kaydedildi. Ayrıca maçların seyircisiz oynanarak bitebileceği de eklendi.

16 Mayıs'a kadar başlama durumunun olamayacağı ancak yaz aylarının kullanılarak 2019-2020 sezonunun tamamlanabileceği bildirildi. Ancak bu planlamada sağlık koşullarının ön plana alınacağı ve salgının durumuna göre 16 Mayıs'ta karar verileceği dile getirildi.