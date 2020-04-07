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FA'nÄ±n Ã¼st yÃ¶neticisi (CEO) Mark Bullingham yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, yÄ±llÄ±k kazancÄ± 50 bin poundu geÃ§en Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n yÃ¼zde 7,5, Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticilerin yÃ¼zde 15 ve en en yÃ¼ksek maaÅŸlÄ± Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n Ã¶demesinde ise yÃ¼zde 30 kesinti yapacaklarÄ±nÄ± duyurdu.

Bullingham, bazÄ± Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ± ise Ã¼cretsiz izne gÃ¶nderebileceklerini aktardÄ±.

Ä°ngiliz basÄ±nÄ±nda Ã§Ä±kan haberlere gÃ¶re, yÄ±llÄ±k maaÅŸÄ± 3 milyon pound olan Ä°ngiltere Erkek Milli TakÄ±m Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Gareth Southgate ve 300 bin pound olan KadÄ±n Milli TakÄ±m Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Phil Neville'in, yÃ¼ksek maaÅŸlÄ± Ã§alÄ±ÅŸan olduklarÄ± iÃ§in Ã¼cretlerinde yÃ¼zde 30 indirime gidilecek.





