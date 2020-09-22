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HaberlerFutbol Haberleri İngiltere Lig Kupası'ndaki Leyton Orient-Tottenham maçına koronavirüs engeli
22.09.2020 - 19:18 |

İngiltere Lig Kupası'ndaki Leyton Orient-Tottenham maçına koronavirüs engeli

İngiltere Lig Kupası 3. turundaki Leyton Orient-Tottenham karşılaşmasının, Leyton Orient Kulübündeki bazı oyuncuların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle oynanmayacağı açıklandı.

İngiltere Lig Kupası'ndaki Leyton Orient-Tottenham maçına koronavirüs engeli
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Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İngiltere 4. Futbol Ligi takımlarından Leyton Orient ile Premier Lig ekibi Tottenham arasındaki maç, daha önce ilan edildiği gibi bugün TSİ 20.00'de oynanmayacak.

Taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü, mücadelenin ertelenmesi ya da iptaline ilişkin kararın daha sonra duyurulacağı ifade edildi.

İngiltere Lig Kupasındaki Leyton Orient-Tottenham maçına koronavirüs engeli

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