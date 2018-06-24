İngiltere - Panama: 6-1

Skorer - Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFADünya Kupası'nda İngiltere, tarihinde ilk kez organizasyonda boy gösteren Panama'yı 6-1'lik skorla dağıttı ve 2. tura adını yazdırdı.

Nizhny Novgorod Stadı’nda oynanan karşılaşmaya fırtına gibi giren Ada ekibi, 6. dakikada Stones'un kafa golüyle 1-0 öne geçti. 22'de Harry Kane penaltıdan farkı 2'ye çıkardı: 2-0. 36'da Lingaard'ın müthiş füzesi ağlarla buluştu: 3-0. 40'ta bir kez daha sahne alan Stones durumu 4-0 yaptı. 45+1'de Kane yine penaltıdan ilk yarının skorunu ilan etti: 5-0.

Panama'nın tarihi golü Baloy'dan



62'de sahanın yıldızı Kane kendisinin 3., İngiltere'nin 6. golünü kaydetti: 6-0. 78'de Baloy, Panama'nın Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü attı ve skoru tabelaya yazdı: 6-1.

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STAT: Nizhny Novgorod

HAKEMLER: Ghead Grisha, Redouane Achik, Waleed Ahmed

İNGİLTERE: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Trippier (Dk. 70 Rose), Young, Henderson, Loftus-Cheek, Lingard (Dk. 63 Delph), Sterling, Kane (Dk. 63 Vardy)

PANAMA: Penedo, Murillo, Torres, Escobar, Davis, Gomez (Dk. 69 Baloy), Barcenas (Dk. 69 Arroyo), Cooper, Godoy (Dk. 73 Avila), Rodriguez, Perez

GOLLER: Dk. 8 - Dk. 40 Stones, Dk. 22 (P) - Dk. 45+1 (P) - Dk. 62 Kane, Dk. 36 Lingard (İngiltere) - Dk. 78 Baloy (Panama)

SARI KARTLAR: Loftus-Cheek (İngiltere) - Cooper, Escobar, Murillo (Panama) (DHA)