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13.06.2018 - 15:31 |

İngiltere'de bin 254 holigana Dünya Kupası engeli

İngiltere, Dünya Kupası için Rusya’ya gitmelerini önlemek için bin 254 holiganın pasaportuna el koydu.

İngiltere'de bin 254 holigana Dünya Kupası engeli
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İngiliz polisi, Rusya’da yapılacak 2018 FIFADünya Kupası öncesinde, futbol maçlarına girişi yasaklanan bin 312 holiganın pasaportlarını toplamaya yönelik operasyon kapsamında bin 254 pasaporta geçici olarak el koyduğunu açıkladı.

Kaçak durumdaki holiganlara yönelik operasyonun süreceği belirtilirken, el konulan pasaportların da kupa finalinin oynanacağı 15 Temmuz’a kadar alıkonacağı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Polisten Sorumlu Bakan Yardımcısı Nick Hurd de yaptığı yazılı açıklamada, Dünya Kupası'nın bir “futbol bayramı” olduğunu belirterek, bu etkinlikte “şiddet ve düzensizliğe yer olmadığını” vurguladı.

Hurd, Rusya’daki kupada sorun oluşturacak potansiyeli taşıyan taraftarların İngiltere’yi terk etmesine izin verilmeyeceğini kaydetti.

Yasaklar

İngiltere’de futbolla ilişkili gözaltılar, çıkartılan Futbol Yasası ile holiganlara yönelik yasaklama tedbirlerinin uygulanmaya başladığı 2000 yılından bu yana önemli ölçüde azaldı.

Ülkede mahkemeler, sorun çıkaran holiganlara yönelik 10 yıla kadaryasak getirebiliyor. Uygulama kapsamında listeye alınan holiganların maçlara girişinin yanı sıra, maç günlerinde stadyumlara yakın bölgelere girişini, toplu taşıma araçlarını kullanması, bazı durumlarda da şehir merkezlerine inişi yasaklanabiliyor.

Listeye giren holiganların, resmi makamların talep ettiği durumlarda pasaportlarını da polise teslim etmeleri gerekiyor.

Yasakları ihlal edenler, 5 bin sterline (30 bin lira) kadar para cezası ve 6 aya kadar hapis cezası alabiliyor.

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