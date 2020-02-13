İngiltere'de pamuk eller cebe!

ONUR DİNÇER

Dünya futbolunun zirvesi olarak tanımlanan İngiltere Premier Lig, hep elde ettiği gelirler nedeniyle övgüye boğulurken, bu kez aynı nedenle eleştiri konusu oldu. Maçların başlangıcında her iki takımın futbolcularının da sahaya, yanlarında çocuklarla çıkması artık bir gelenek haline geldi.

Futbolda birçok konunun öncüsü olan İngiltere, bunda da epey profesyonel bir rota tutturdu. Uzunca süredir Ada’da kulüpler, maskot çocukları para karşılığında sahaya çıkarıyor. Ancak bu sezon itibariyle bu ücretlere yapılan zamlar, çocukların yaşadıkları bu sevinci kazanç kapısına çevirdi.

Tek bir maçta futbolcuyla sahaya çıkmanın bedelinin 100’lerce poundu bulması tepki çekti. Her kulüp bu konuda kendi ücret tarifesini uygulamasına, bazıları kulüp üyeliği bazıları bağış olarak aktarmasına karşın ortaya çıkan rakamlar sıkıntıya neden oldu. West Ham United’da 700 sterline kadar çıkan, Tottenham’da 485 sterlin, Norwich City’de 500 sterlin olan rakamlar ülkede siyasetin de konusu haline geldi.

Maskot çocuklar için ailelerin ödedikleri paralar, İngiltere parlamentosunda da gündeme geldi. Meclisin Dijital, Kültür, Medya ve Spor Komisyonu Başkanı olan Julian Knight konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Bu iş gittikçe bir ayrıcalık haline geliyor. Futbol işçi sınıfından doğdu, ancak şimdi bu sınıfın çocuklarını dışlıyor. Sadece durumu iyi olanları gözeterek, oyunun işçi sınıfından gelen köklerini koparıyor” diyerek uygulamaya tepki gösterdi.