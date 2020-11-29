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29.11.2020 - 11:26 |

İngiltere'de stadyumlarda maske takma zorunluluğu olmayacak

İngiltere'de taraftarlar stadyumlara dönmeye hazırlanırken corona virüse yönelik önlemler, kulüplerin inisiyatifine bırakılacak. İngiltere'de stadyumlara gelecek taraftarlar için maske takma veya ateş kontrol zorunlulukları bulunmayacak.

İngiltere'de stadyumlarda maske takma zorunluluğu olmayacak
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İngiltere'de pazartesi gününden itibaren taraftarlar, stadyumlarda karşılaşma izleyebilecekler. Telegraph'ın haberine göre stadyumlarda corona virüse yönelik tedbirleri kulüpler belirleyecek.

İlk etapta stadyumlara dönecek olan taraftarlar için tribünlerde bir maske takma zorunluluğu olmayacağı aktarıldı. Maske takma zorunluluğunun olmamasının yanı sıra taraftarlara yönelik zorunlu bir ateş ölçme işlemi de uygulanmayacak.

Corona virüse yönelik önlemler konusunda kararlar, kulüplerin inisiyatifine bırakılırken Cambridge United, taraftarların stadyumda sürekli olarak maske takmalarını isteyen ilk kulüp oldu.

İngilterede stadyumlarda maske takma zorunluluğu olmayacak

 

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