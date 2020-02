İngiltere'nin konuştuğu adam Muriqi!

CELAL UMUT EREN

Sarı-lacivertli kulüpte maddi kazanç sağlama potansiyeli en ciddi oyuncu olan Kosovalı forvet, Premier Lig’de de yüksek sesle konuşuluyor. Tottenham ve Manchester United’ın geniş oyuncu havuzunda bulunan 25 yaşındaki yıldız; Leicester City ile Aston Villa’nın da sıkı takibinde duruyor, Ada’daki medya ve taraftarlar, Muriqi ismini her hafta daha fazla duyuyor

Fenerbahçe’nin bu sezon parlayan yıldızı Vedat Muriqi, transfer listelerine adını yazdırmaya devam ediyor. Bu sezon hem sarı-lacivertli forma hem de Kosova Milli Takımı’nda attığı gollerle adından söz ettiren Muriqi, özellikle İngiltere’de ciddi bir ün kazandı.



Şu anda Premier Lig kulüplerinin yakın takibinde olan 25 yaşındaki futbolcu, her hafta Ada medyası ve taraftarları arasında adını daha fazla duyuruyor. Manchester United ve Tottenham’ın transferler öncesi kulüp scoutları tarafından hazırlanan geniş bir futbolcu havuzu bulunuyor.

Bu sezon itibariyle Muriqi, hem ManU’da hem de Tottenham’da bu geniş havuza dahil oldu. Bununla beraber Aston Villa ile Leicester City’de yıldız forveti an be an izliyor. İlk olarak 23 Şubat Pazar günü Kadıköy’deki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Premier Lig ekiplerinin scoutları gelecek. Canlı olarak derbiyi seyredecek scoutlar; daha sonra Kosova Milli Takımı’nın EURO 2020 yolunda Makedonya ile 26 Mart tarihindeki play-off yarı final maçına geçecek. Sezon sonuna kadar kademeli olarak Muriqi takip edilecek.



Kosova Milli Takım heyetinin de her hafta sürekli izleyerek, bilgiler topladığı Vedat Muriqi’nin golleri, oyunculuğu ve stili sürekli gözlem altında tutuluyor. Bununla beraber, Fenerbahçe açısından bakıldığında da değerli bir durum ortaya çıkıyor. Maddi açıdan ekonomik katkı almak zorunda olan sarı-lacivertliler, sezon sonunda Kosovalı yıldız adına gelecek tekliflere göre hareket edecek. Takımın Şampiyonlar Ligi’ne katılımından bağımsız şekilde, Eljif Elmas örneğinde olduğu gibi kulübün menfaatleri doğrultusunda hareket edilecek. 20-25 milyon euro civarı teklif amaçlanırken, daha üst rakamlar tamamen oyuncunun sezon sonuna kadar göstereceği performansa bağlı olacak.

Monaco da izliyor

Vedat Muriqi’ye yeni bir talip daha çıktığı iddia edildi. Hem İngiliz hem de Fransız basınında yer alan haberlerde; Monaco’nun Muriqi’yi gündemine aldığı belirtildi. Şu anda Monaco’da iyi bir dönem geçiren Islam Slimani’nin İngiltere’ye dönmek istediği kaydedildi. Slimani’yi kadrosunda kiralık oynatan Fransa Ligue 1 temsilcisinin bu nedenle Kosovalı forveti listesine aldığı aktarıldı.

Gelecek sezon forvet hattına bonservisiyle bir oyuncu kazandırmak isteyen Monaco’nun Muriqi’yi sezon sonuna kadar takip edeceği ve listesinde tuttuğu bildirildi.