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10.08.2020 - 20:53 |

Inter - Bayer Leverkusen: 2-1

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçında Inter ve Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi. Inter sahadan 2-1 galip ayrıldı ve adını yarı finale yazdırdı. Inter'in yarı finaldeki rakibi Shakhtar - Basel eşleşmesinin galibi olacak.

Inter - Bayer Leverkusen: 2-1
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UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçında Inter ve Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi. Almanya'nın Düsseldorf kentinde tek maç eleme usulüne göre oynanan müsabakayı Inter 2-1 kazandı ve yarı finale yükseldi.

Inter'in golleri 15. dakikada Barella ve 21. dakikada Lukaku kaydetti. Leverkusen'in tek golünü 24. dakikada K. Havertz attı.

Eski Fenerbahçeli Moses mücadeleye 59. dakikada dahil oldu. Inter'in Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku, Avrupa Ligi tarihinde üst üste 9 maçta gol atmayı başaran ilk oyuncu oldu.

Inter'in yarı finaldeki rakibi Shakhtar - Basel eşleşmesinin galibi olacak.

Inter - Bayer Leverkusen: 2-1

İLK 11'LER

Inter : Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Martinez, Lukaku.

Leverkusen: Hradecky; L.Bender, S.Bender, Tapsoba, Sinkgraven; Baumgartlinger, Palacios; Diaby, Kerem Demirbay, Havertz; Volland.

 

Inter - Bayer Leverkusen: 2-1

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