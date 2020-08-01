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01.08.2020 - 10:01 | | Sporx

Inter Miami taraftarı Radamel Falcao'yu istiyor!

Radamel Falcao'yu takımlarında görmek isteyen çılgın Inter Miami taraftarları transferin tamamlanması için kulüplerine mesaj gönderdi.

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Galatasaraylı Falcao'nun takımlarına transfer olmasını isteyen MLS ekiplerinden Inter Miami'nin bir grup Kolombiyalı taraftarları kulüplerine transferi bitirmeleri için baskı yapmayı sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Inter Miami taraftarlarının Falcao'nun isminin yazıldığı formalarla kulüplerine mesaj yolladığı görüntüler büyük dikkat çekmişti. Inter Miami formasına Falcao'nun 9 numaralı formasını yaptıran taraftar grubunun sözcüsü bu kez bir röportaj vererek Falcao'yu takımlarında görme isteklerini yineledi.

"FALCAO'YU TAKIMIMIZDA GÖRMEYİ ÇOK İSTİYORUZ"

Bir forma mağazası aracılığıyla özel Inter Miamili Falcao formaları yaptırdıklarını açıklayan bir taraftar, kulübe yıldız ismin transferini bitirme çağrısı yaptı.

Yeni kurulan Inter Miami'nin taraftarı olduğunu söyleyen kişi, "Özel bir forma mağazası ile ortaklaşa olarak tamamen kulüpten bağımsız şekilde Falcao formaları yaptırdık. Kulüple resmi bir bağımız yok, sadece onu takımımızda görmek isteyen bir taraftar grubuyuz. Umarız ki kulüp onu Miami'ye getirirler. Tanrı onu kutsasın" ifadelerini kullandı.

"FALCAO'YA DAHA YÜKSEK TEKLİF YAPILSIN"

Adını açıklamayan taraftar, kulüplerinin Falcao'ya düşük buldukları bir miktarda teklif yaptığını öğrendiklerini belirterek transferin bitmesi için fiyat yükseltmeleri gerektiğini sözlerine ekledi. Açıklamada ayrıca Latin Amerikalılar olarak Falcao'yla gurur duyduklarını, yıldız ismin örnek bir baba olduğunu ve şampiyon bir isim olduğunu söyleyerek başarı için ona ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Taraftar grubu ayrıca Falcao'nun Inter Miami'ye gelmesini diledikleri ve bu yönde paylaşımlar yaptıkları bir Instagram hesabı da açtı.

Inter Miami taraftarı Radamel Falcaoyu istiyor

Inter Miami taraftarı Radamel Falcaoyu istiyor

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