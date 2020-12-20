Inter Miami'den Falcao'ya 5 milyon euro!

Yaz döneminde beri adı MLS kulübü Inter Miami ile anılan Radamel Falcao'nun, 34 yaşında olmasına rağmen oldukça iyi bir teklif aldığı öğrenildi. Beckham'ın sahibi olduğu ABD kulübü, bonus ve ekstralar haricinde, Kolombiyalı golcüye senelik 5 milyon Euro önerdi. Sözleşme 3 senelik olacak ve anlaşmanın içerisinde başka sponsorluk çalışmaları da bulunacak. Doktorların, "Oynar" raporu vermesine rağmen yaklaşık 2 aydır takımdan ayrı kalan Falcao'nun, Galatasaray'a geldikten sonra oynadığı maç sayısı (29), oynamadığı maç sayısının (30) gerisinde kaldı. Kulübe yakın kaynaklar, tecrübeli futbolcunun transfer öncesi bir sakatlık sıkıntısı yaşamamak adına kendisini geri plana çektiğini öne sürüyor.

Bonservis de bekliyorlar

Galatasaray Yönetimi'nin gözü de bu transferde. Hatta Sarı-Kırmızılılar, oyuncu kiralama çalışmalarında kullanılmak üzere, Falcao'dan 1-2 milyon Euro arasında bir de bonservis geliri bekliyor. Galatasaray'la 1.5 sezonluk daha mukavelesi bulunan tecrübeli golcünün yüksek maliyetinden de kurtulacak olan yönetim, transferdeki yol haritasını da bu ayrılığa göre güncelleyecek.