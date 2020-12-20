Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Inter Miami'den Falcao'ya 5 milyon euro!
20.12.2020 - 12:36 | | Fanatik

Inter Miami'den Falcao'ya 5 milyon euro!

Yaz döneminde beri adı MLS kulübü Inter Miami ile anılan Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'nun, 34 yaşında olmasına rağmen oldukça iyi bir teklif aldığı ortaya çıktı. David Beckham'ın ana hissedarı olduğu ABD kulübü, bonus ve ekstralar haricinde, Kolombiyalı golcüye senelik 5 milyon Euro maaş teklif etti. Galatasaray yönetimi Falcao'nun kararını bekliyor.

ABONE OL

Yaz döneminde beri adı MLS kulübü Inter Miami ile anılan Radamel Falcao'nun, 34 yaşında olmasına rağmen oldukça iyi bir teklif aldığı öğrenildi. Beckham'ın sahibi olduğu ABD kulübü, bonus ve ekstralar haricinde, Kolombiyalı golcüye senelik 5 milyon Euro önerdi. Sözleşme 3 senelik olacak ve anlaşmanın içerisinde başka sponsorluk çalışmaları da bulunacak. Doktorların, "Oynar" raporu vermesine rağmen yaklaşık 2 aydır takımdan ayrı kalan Falcao'nun, Galatasaray'a geldikten sonra oynadığı maç sayısı (29), oynamadığı maç sayısının (30) gerisinde kaldı. Kulübe yakın kaynaklar, tecrübeli futbolcunun transfer öncesi bir sakatlık sıkıntısı yaşamamak adına kendisini geri plana çektiğini öne sürüyor.

Bonservis de bekliyorlar

Galatasaray Yönetimi'nin gözü de bu transferde. Hatta Sarı-Kırmızılılar, oyuncu kiralama çalışmalarında kullanılmak üzere, Falcao'dan 1-2 milyon Euro arasında bir de bonservis geliri bekliyor. Galatasaray'la 1.5 sezonluk daha mukavelesi bulunan tecrübeli golcünün yüksek maliyetinden de kurtulacak olan yönetim, transferdeki yol haritasını da bu ayrılığa göre güncelleyecek.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe'nin şok yenilgisinin ardından olay sözler! Emre Belözoğlu...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Gaziantep FK yenilgisi sonrası Fenerbahçe'de Erol Bulut patlaması! Daum ve Aykut Kocaman...

Inter Miamiden Falcaoya 5 milyon euro

Inter Miamiden Falcaoya 5 milyon euro

?rel=0
Aksal Yavuz: "Trabzonspor aleyhine çalınan penaltı halı sahalarda çalınmaz"
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Beşiktaş BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    Beşiktaş BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
  2. Dusko Tosic transferi açıkladı!
    Dusko Tosic transferi açıkladı!
  3. Göztepe'de kahreden seri
    Göztepe'de kahreden seri
  4. Çalımbay açıkladı: Tek düşüncemiz...
    Çalımbay açıkladı: Tek düşüncemiz...
  5. Denizlispor Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    Denizlispor Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sergen Yalçın: "Ligin seyrini değiştirebiliriz"

Sergen Yalçın: "Ligin seyrini değiştirebiliriz"

CANLI | Gençlerbirliği - Ankaragücü

CANLI | Gençlerbirliği - Ankaragücü

Inter Miami'den Falcao'ya 5 milyon euro!

Inter Miami'den Falcao'ya 5 milyon euro!

Antalyaspor'da Kayserispor maçı öncesi 5 eksik

Antalyaspor'da Kayserispor maçı öncesi 5 eksik

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet