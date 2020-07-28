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HaberlerFutbol Haberleri Inter-Napoli maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
28.07.2020 - 09:35 |

Inter-Napoli maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Juventus puan kayıpları sonrası şampiyonluk potasına giren ancak kendi hataları sonrası bu şansı kaybeden Inter, Giuseppe Meazza'da Avrupa kupaları için bastıran Napoli'yi konuk ederken siz de bu karşılaşmanın heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, haftalık net CANLI İDDAA kaybınıza %10'a varan iade Misli.com'da!

Inter-Napoli maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
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Juventus'un şampiyonlukla noktaladığı Serie A'da bir ara şampiyonluk hissiyatı yaşayan Inter, kendisi de puan kayıpları yapınca bu şansı elinin tersiyle itmiş oldu. Orta sahadan Roberto Gagliardini sarı kart cezalısı. Yine orta sahadan Stefano Sensi ve Matias Vecino ile savunmadan Stefan de Vrij sakat. Andrea Ranocchia'nın defanstaki, Borja Valero'nun da orta alandaki eksiklerin yerine oynaması bekleniyor. TD Antonio Conte; "Üç günde bir maç yapmak elbette yorucu, hem de aylarca ara verdikten sonra ancak bu zamanlardan çıkardığımız dersleri ilerleyen zamanlarda mutlaka pozitif bir şekilde kullanacağımızı düşünüyorum..." açıklamasında bulundu.

Son 6 lig maçından 14 puan çıkartan Napoli'de iki önemli eksik var! Kostas Manolas ile Dries Mertens, son oynanan Sassuolo karşılaşmasında sakatlandı ve zorlu Inter karşısında takımdaki yerlerini alamayacaklar. Stoper ikilisi Nikola Maksimovic ve Kalidou Koulibaly olacak. Hücumda da Jose Callejon'u ilk 11'de görebiliriz. Fenerbahçe'den sezon başında Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas son 3 maçta kenardan geldi, TD Gennaro Gattuso bir kez daha aynı tercihi yapabilir.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Inter'in ligdeki son 11 maçının 10'u "2.5 ÜST" bitti.
- Napoli'nin ligdeki son 4 maçı "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.
- Inter ev sahipliğinde oynanan son 5 maçın tamamı "2.5 ALT" bitti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu İtalya Serie A mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Inter Kazanır" oldu! %24'lük kesim "Lukaku & Martinez" iş birliğinin galibiyeti getireceğini düşünüyor... %22'lik kesim ise "KG VAR" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada her iki takımın da gol atmasını bekliyor.

BERKUK ÜNYAY’IN YORUMU

İnter için bu sezonun en büyük kazançlarından biri Lukaku'nun formu oldu. Bunun dışında ligi ikinci olarak tamamlamak istiyorlar. Napoli son 7 lig maçında da gol atmayı başardı. Bu maçta da skor bulurlar. Beklentim karşılıklı gol.

Inter-Napoli maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

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