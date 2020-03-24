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24.03.2020 - 21:10 | |   ANKARA (AA) -

IOC Sporcu Komisyonu, olimpiyatların ertelenmesinden memnun

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Sporcu Komisyonu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenmesinden memnuniyet duyduğunu bildirdi.

IOC Sporcu Komisyonu, olimpiyatların ertelenmesinden memnun

Komisyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan erteleme kararının spor camiası tarafından desteklendiği belirtildi.

Açıklamada, sporcuların bu süreçte sağlık durumlarına dikkat etmeleri yönünde çağrıda bulunuldu.

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