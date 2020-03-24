24.03.2020 - 21:10 | | ANKARA (AA) -
IOC Sporcu Komisyonu, olimpiyatların ertelenmesinden memnun
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Sporcu Komisyonu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenmesinden memnuniyet duyduğunu bildirdi.
Komisyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan erteleme kararının spor camiası tarafından desteklendiği belirtildi.
Açıklamada, sporcuların bu süreçte sağlık durumlarına dikkat etmeleri yönünde çağrıda bulunuldu.