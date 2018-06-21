İranlı futbolcu kendini rezil etti!

2018 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda İran ile İspanya arasında oynanan ve İspanya'nın 1-0 kazandığı maçta ilginç bir olay yaşandı.

Karşılaşmanın 90+4. dakikasında taç atışı kullanmak için topu eline alan İranlı futbolcu Milad Mohammadi'nin hareketi izleyenleri güldürdü.

Taklayı attı, top elinde kaldı

Topu daha uzağa göndermek için takla atarak güç almak isteyen Milad Mohammadi, yaptığı hareketin ardından tacı kullanamadı.

İranlı futbolcunun bu ilginç denemesi başarısızlıkla sonuçlanırken, içine düştüğü durum da izleyenleri güldürdü.