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Haberler Diğer Haberleri İrem Yaman'dan çağrı: Gönüllü olmak için büyük bir adım at
06.07.2020 - 12:25 |

İrem Yaman'dan çağrı: Gönüllü olmak için büyük bir adım at

Yeşilay Dergisi’nin Temmuz sayısının kapağını iki kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk kadın tekvandocu İrem Yaman tasarladı. Tasarımıyla Yeşilay’a gönül verenlere seslenen milli sporcu, dikkat çekici pozuyla şampiyonlara yakışır büyüklükte bir adımın fotoğrafını kapağa taşırken, sağlıklı yaşama önem veren herkese “Gönüllü olmak için büyük bir adım at!” çağrısında bulundu.

İrem Yaman'dan çağrı: Gönüllü olmak için büyük bir adım at
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Sağlıklı yaşam ve sporun bir bütün olduğunu belirten başarılı sporcu İrem Yaman, “Yeşilay’ın ilke ve amaçları, spor ile aynı çatı altında birleşmesini sağlıyor.

İrem Yamandan çağrı: Gönüllü olmak için büyük bir adım at

Çünkü spor da gençlerin, beden ve ruh sağlığını tahrip eden her türlü bağımlılıktan uzak durmalarını sağlayıp, kendilerini ifade etme ve içlerindeki gücü keşfetme olanağı veriyor. Yeşilay’a iyi ve sağlıklı yaşamın elçisi olma rolünü üstlendiği için bir sporcu olarak teşekkür ediyorum ve herkesi gönüllü olmak için büyük bir adım atmaya davet ediyorum” dedi.

Yeşilay, 100’üncü yaşı boyunca dergi kapağını her ay ünlü bir isme emanet etmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda ilk olarak usta ressam Devrim Erbil’in Haliç’i resmettiği çok sevilen eseri derginin Mart sayısının kapağında yer alırken, Nisan sayısının kapağını sevilen şarkıcı Aydilge, Mayıs sayısının kapağını Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu tasarladı. Haziran kapağında ünlü sanatçı Ahmet Güneştekin’in ‘Cennette Bir Gün’ adlı eseri ve Temmuz ayının kapağını da dünya şampiyonu kick boksçu ve tekvandocu İrem Yaman’ın tasarımı yer aldı.

Türkiye’nin bin sayıyı geride bırakan ilk dergisi Yeşilay Dergisi, Temmuz sayısında sağlık, yaşam, spor, kültür ve sanat içeriklerine ilişkin pek çok dikkat çekici bilgi de sunuyor.

 

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