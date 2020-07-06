İrem Yaman'dan çağrı: Gönüllü olmak için büyük bir adım at

Sağlıklı yaşam ve sporun bir bütün olduğunu belirten başarılı sporcu İrem Yaman, “Yeşilay’ın ilke ve amaçları, spor ile aynı çatı altında birleşmesini sağlıyor.

Çünkü spor da gençlerin, beden ve ruh sağlığını tahrip eden her türlü bağımlılıktan uzak durmalarını sağlayıp, kendilerini ifade etme ve içlerindeki gücü keşfetme olanağı veriyor. Yeşilay’a iyi ve sağlıklı yaşamın elçisi olma rolünü üstlendiği için bir sporcu olarak teşekkür ediyorum ve herkesi gönüllü olmak için büyük bir adım atmaya davet ediyorum” dedi.



Yeşilay, 100’üncü yaşı boyunca dergi kapağını her ay ünlü bir isme emanet etmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda ilk olarak usta ressam Devrim Erbil’in Haliç’i resmettiği çok sevilen eseri derginin Mart sayısının kapağında yer alırken, Nisan sayısının kapağını sevilen şarkıcı Aydilge, Mayıs sayısının kapağını Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu tasarladı. Haziran kapağında ünlü sanatçı Ahmet Güneştekin’in ‘Cennette Bir Gün’ adlı eseri ve Temmuz ayının kapağını da dünya şampiyonu kick boksçu ve tekvandocu İrem Yaman’ın tasarımı yer aldı.

Türkiye’nin bin sayıyı geride bırakan ilk dergisi Yeşilay Dergisi, Temmuz sayısında sağlık, yaşam, spor, kültür ve sanat içeriklerine ilişkin pek çok dikkat çekici bilgi de sunuyor.