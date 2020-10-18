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HaberlerBasaksehir Haberleri İrfan Can Kahveci: ‘Ailem bana ‘gol at’ diyordu’
18.10.2020 - 01:03 |

İrfan Can Kahveci: ‘Ailem bana ‘gol at’ diyordu’

Süper Lig'de Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden Başakşehir'de İrfan Can Kahveci ve Rafael açıklamalarda bulundu.

İrfan Can Kahveci: ‘Ailem bana ‘gol at’ diyordu’
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Başakşehir’in uzun süreli gol orucunu noktalayan İrfan Can Kahveci, “Gol atmamız gerekiyordu. Ailem bile bana ‘Artık gol at’ diyordu. Bu galibiyet takıma gelecek haftalar için iyi gelecektir” dedi. Visca’nın golünün daha güzel olduğunu kabul eden tecrübeli futbolcu, “Benim golüm de güzeldi. Ancak Visca’nın golü inanılmazdı. Şimdi önümüzde bir Şampiyonlar Ligi maçı var ve bu maçtan da iyi bir sonuç almak istiyoruz” diye konuştu.

‘Kazanmanın vakti gelmişti’
Turuncu-lacivertli takımda ilk kez 11’de maça başlayan Rafael, Trabzonspor karşısında iyi bir performans gösterip galip geldiklerini söyledi.
Takıma yavaş yavaş adapte olduğunu kabul eden yıldız futbolcu, “Açıkcası takım olarak lige iyi başlamadık, mağlubiyetler aldık ve artık kazanmamızın zamanı gelmişti. Kendi adıma çok mutluyum. Kazandığımız için ayrıca mutluyum” diye konuştu.
Leipzig ile salı günü oynayacakları maçı da değerlendiren Rafael, “Leipzig karşısında elimizden geleni yapacağız, imkansız diye bir şey yok. Leipzig’i yakından tanıyorum ve onlara karşı kazanabiliriz. Bu oyunu oynarsak şansımız var” ifadelerini kullandı.

İrfan Can Kahveci: ‘Ailem bana ‘gol at’ diyordu’

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