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HaberlerGalatasaray Haberleri İrfan Can Kahveci: "Fatih hoca çok değerli bir hocamız"
11.01.2021 - 00:41 |

İrfan Can Kahveci: "Fatih hoca çok değerli bir hocamız"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in transferini istediği yıldız isim İrfan Can Kahveci açıklamalarda bulundu. Öte yandan Kahveci'nin menajeri Batur Altıparmak transferin zorluğunun altını çizdi.

İrfan Can Kahveci: "Fatih hoca çok değerli bir hocamız"
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Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in transferini istediğini açıkladığı İrfan Can Kahveci'den konuyla ilgili cevap geldi.

Beyaz TV'de "Fatih Hoca istediğini açıkladı, Galatasaray'a gidecek misin?" sorusunu yanıtlayan İrfan Can, "Şimdi konuşmak doğru olmaz. Fatih hoca çok değerli bir hocamız" cevabını verdi.

"Türkiye'de İrfan'a 10 milyon euro verebilecek kulüp yok"
İrfan Can Kahveci'nin menajeri Batur Altıparmak konuyla ilgili olarak, "Türkiye'de, İrfan Can Kahveci'ye 10 milyon euro verebilecek kulüp yok. İster istemez takas olayı gündeme gelecek. Ancak takasta kullanılacak futbolcular büyük kulüplerden yüksek maaş alıyor. O yüzden şu an zor görünüyor." ifadelerini kullandı.

İrfan Can Kahveci: Fatih hoca çok değerli bir hocamız

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