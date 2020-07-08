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08.07.2020 - 03:09 |

İrfan Can Kahveci: Hedefim Avrupa'ya gitmek

Transferin gözde ismi Denizlispor maçından sonra yaptığı açıklamada "Benim de tabii ki hedeflerim var. İnşallah sezon sonunda şampiyon oluruz. Bunu başardıktan sonra da Avrupa’ya gitmek istiyorum” dedi.

İrfan Can Kahveci: Hedefim Avrupa'ya gitmek
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Crivelli’nin golünde asisti yapan isim olan İrfan Can Kahveci, “Kayıpsız yola devam etmek çok önemliydi. Bunu başardığımız için mutluyuz” dedi.

İrfan Can Kahveci: Hedefim Avrupaya gitmek

Turuncu-lacivertli futbolcu şampiyonluk şansları için de “Ne olursa olsun biz mücadelemizi sezon sonuna kadar sürdüreceğiz” değerlendirmesinde bulundu.
Birçok takımın transfer listesinde bulunan İrfan Can, “Benim de tabii ki hedeflerim var. İnşallah sezon sonunda şampiyon oluruz. Bunu başardıktan sonra da Avrupa’ya gitmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

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