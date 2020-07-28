Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasaksehir Haberleri İrfan Can Kahveci: "İnşallah Sevilla olur"
28.07.2020 - 02:08 |

İrfan Can Kahveci: "İnşallah Sevilla olur"

Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci gitmek istediği takımı açıkladı. Milli futbolcu, "Sevilla haberleri çıkıyor, İnşallah orası olur'' dedi.

İrfan Can Kahveci: "İnşallah Sevilla olur"
ABONE OL

Kendisine öz eleştiri getiren İrfan Can; "Bazen maç içinde kopmalar oluyor bende, bunu nasıl geliştireceğimi bilmiyorum." dedi.

"Mahmut attı şampiyonluk geldi"
İrfan Can şampiyonluk maçında yaşadığı bir anıyla ilgili; "Şampiyonluk maçından önce Mahmut abiye, 'Bugün bir gol atsam da, İrfan attı, şampiyonluk geldi' desem sana dedim. Gitti Mahmut abi attı, maçtan sonra geldi 'Mahmut attı, şampiyonluk geldi' dedi bana." dedi.

"İnşallah Sevilla olur"
Transfer için konuşan orta saha oyuncusu; "Sevilla haberleri çıkıyor, geçen sene eşimle, dostumla konuşurken hep Sevilla, Atletico Madrid gibi takımları hayal ediyordum. Sevilla ile Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynamıştık, şehri çok beğenmiştim. İnşallah orası olur. Türkiye'den resmi teklif gelmedi, ilgilenenler var, konuştuklarımız da oldu ama benim hedefim, önceliğim Avrupa." dedi.

İrfan Can sözlerinin devamında; "Emre ağabey çok dalga geçiyordu benimle, biraz psikolojimi bozdu. Çok kiloluydum çünkü. Geldiğimde 82 kiloydum, sonra 75'e düştüm. Çok katkısı oldu bana." dedi.

İrfan Can Kahveci: İnşallah Sevilla olur

Başakşehir'in Şampiyonluğa Uzanan Yolculuğu

Göksel Gümüşdağ: "Sayın Cumhurbaşkanımıza kabulünden dolayı teşekkür ediyorum"
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Brighton & Hove Albion, Adam Lallana'yı transfer etti!
    Brighton & Hove Albion, Adam Lallana'yı transfer etti!
  2. İngiltere'de Jurgen Klopp yılın teknik direktörü seçildi!
    İngiltere'de Jurgen Klopp yılın teknik direktörü seçildi!
  3. Kyrie Irving'den WNBA oyuncularına 1,5 milyon dolarlık yardım!
    Kyrie Irving'den WNBA oyuncularına 1,5 milyon dolarlık yardım!
  4. Belhanda'nın menajeri teklifi resmen açıkladı!
    Belhanda'nın menajeri teklifi resmen açıkladı!
  5. Martin Skrtel: "Fenerbahçe'den ayrıldığıma üzüldüm"
    Martin Skrtel: "Fenerbahçe'den ayrıldığıma üzüldüm"



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Galatasaray'ın gözdesi Hulk açıkladı! "Türkiye'den teklif aldım"

Galatasaray'ın gözdesi Hulk açıkladı! "Türkiye'den teklif aldım"

Aziz Yıldırım ve Sow yemekte buluştu!

Aziz Yıldırım ve Sow yemekte buluştu!

Emre Kılınç, Sivasspor'a resmen veda etti!

Emre Kılınç, Sivasspor'a resmen veda etti!

Pazarspor TFF 2. Lig'e yükseldi

Pazarspor TFF 2. Lig'e yükseldi

Sıradaki Haber