İrfan Can Kahveci: "Sevinçten sesimiz kısıldı"

UEFA Avrupa Ligi'nde Mönchengladbach'ı 2-1 mağlup eden ve adını son 32 turuna yazdıran Başakşehir'de İrfan Can Kahveci açıklamalarda bulundu.

"Soyunma odasında sevinçten sesimiz kısıldı"

"Allah'a şükürler olsun kazandık. Soyunma odasında sevinçten sesimiz kısıldı. İnşallah bir sonraki turu da geçeriz. Türk taraftarlar, bize, Milli Takım'a her yerde destek verdi. Onların desteği bize ve bana güç veriyor. Hep yanımızda olsunlar."

"Bu gece sevinçten uyuyamayacağım."

"Bundesliga liderini yendik. Onlar 3 maçta gol atarak puanları alıyordu, bu kez biz onları üzdük. Bu gece bana uyku yok. Zaten maçlardan sonra uyuyamam ama bu gece sevinçten uyuyamayacağım."