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27.07.2020 - 01:00 | | DHA

İrfan Can Kahveci'den transfer açıklaması! "Gönlüm İspanya'dan yana

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Başakşehir kupasını aldı. Başakşehir'in yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci, "Bugün maçtan önce ağabeylerimle soyunma odasında konuşurken, 'Bugün biri beni uyandırsa, bir haftadır uykudasın dese herhalde çok sinirlenirdim' dedim. Rüya gibiydi" ifadelerini kullandı.

Medipol Başakşehir'in şampiyonluk kutlamalarının ardından turuncu lacivertli ekibin önemli isimlerinden İrfan Can Kahveci, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluğun rüya gibi olduğunu dile getiren İrfan Can Kahveci, "Bugün maçtan önce ağabeylerimle soyunma odasında konuşurken, 'Bugün biri beni uyandırsa, bir haftadır uykudasın dese herhalde çok sinirlenirdim' dedim. Çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Gurur duyuyorum takım arkadaşlarımla" dedi.

"AVRUPA MAÇLARI BİTTİKTEN SONRA TEKLİFLER VARSA BAŞKANIMIZLA KONUŞURUZ"

İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'nın kendisiyle ilgilenmesine değinen Kahveci, "Şu an bizim Avrupa maçlarımız var, onlara konsantreyim. Hiç konuşmadık bunları. İnşallah bu maçlar bittikten sonra başkanımızla otururuz ve teklifler varsa ona göre konuşuruz. Evet benim gönlüm İspanya'dan yana. Bana daha çok uygun olan lig İspanya Ligi" diyerek sözlerini noktaladı.

İrfan Can Kahveciden transfer açıklaması Gönlüm İspanyadan yana

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