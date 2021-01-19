19.01.2021 - 00:47 |
İrfan Can Kahveci'nin babası konuştu! 'Galatasaray'a gitmek istiyor"
Galatasaray'ın gündemindeki Başakşehirli İrfan Can Kahveci ile ilgili babası Hacı Bektaş Kahveci açıklamalarda bulundu. Kahveci, "İrfan Can Kahveci, Galatasaray'a gitmek istiyor." dedi.
Galatasaray'ın gündemindeki Başakşehirli İrfan Can Kahveci ile ilgili babası Hacı Bektaş Kahveci açıklamalarda bulundu.
Beyaz TV'ye konuşan İrfan Can Kahveci'nin babası Hacı Bektaş Kahveci: "İrfan Can Kahveci, Galatasaray'a gitmek istiyor. Göksel Gümüşdağ 14 milyon euro istiyormuş diye duydum. Başakşehir'den artık gitmek istiyor." ifadelerini kullandı.