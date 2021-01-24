Irkçı hakem Coltescu olaylı döndü 

Şampiyonlar Ligi’ndeki Paris Saint Germain-Başakşehir maçında ırkçı söylemiyle soruşturma konusu olan Rumen hakem Sebastian Coltescu, 2 ay sonra ilk kez maç yönetti. Fransa’daki olayda kullandığı ayrımcı kelime nedeniyle UEFA, o maçın dördüncü hakemi olan Coltescu hakkında inceleme başlatmıştı.

Sebastian Coltescu 23 Kasım’daki Gaz Metan-FCSB maçının ardından ülkesinde ilk kez bir maçta görev aldı, baş hakem olarak sahaya çıktı. Sepsi-Astra arasında düdük çaldığı mücadele 4-1 biterken, iki tartışmalı karara imza attı.

Tartışmalı penaltı ve çıkmayan kart

İlk tartışmalı karar, ikinci goldeki penaltı kararıydı. Astra kalecisi Popa’nın topa müdahalesi olmasına karşın beyaz noktayı göstermesi Romanya’da tartışıldı. İlerleyen dakikalarda Sepsi takımından Kovacs’ın rakip futbolcu Graovac’a çok sert müdahalesine kırmızı kart çıkarmadı, bu hareketi sarı kartla geçiştirdiği belirtildi.

Kardan adamdan hakem yaptılar

Karlı ve soğuk bir havada seyircisiz oynanan maçın seyircileri ise kardan adamlar oldu. Sepsi taraftarları tribünleri bir çok kardan adamla doldurdu. Elinde kılıç tutan ve kırmızı kart çıkaran bir figürle Rumen hakem Coltescu’yu canlandıran kardan adam da tribünlerde dikkat çekti.