Isaac Cofie: "Hakemlerin bizimle sorunu mu var?"

Süper Lig'de Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Sivasspor'da Isaac Cofie açıklamalarda bulundu.

"Hakemlerin bizimle sorunu mu var? Varsa söylesinler. Bugün ofsayttan gol yedik. Son maçlarda penaltılarımız verilmedi. Hakemlerin bizimle problemi ne merak ediyorum artık."

Barış Yardımcı ise "Biz penaltı, ofsayt demedikçe hakemler VAR'a gitmiyor. Bugün yediğimiz golün başı ofsayt, biz nasıl görelim! Bu VAR niye var abi, bu teknoloji niye geldi? Emeğimiz, ekmeğimiz, paramız gitti." ifadelerini kullandı.