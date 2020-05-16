MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerVoleybol Haberleri Isabelle Haak'tan saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanÄ±na teÅŸekkür
16.05.2020 - 19:18 | | AA

Isabelle Haak'tan saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanÄ±na teÅŸekkür

VakÄ±fBank KadÄ±n Voleybol TakÄ±mÄ±'nÄ±n Ä°sveÃ§li pasÃ¶r Ã§aprazÄ± Isabelle Haak, koruyucu ekipmanÄ±na "Haak" yazan saÄŸlÄ±k gÃ¶revlisi GÃ¶khan YÄ±lmaz'a video mesaj gÃ¶nderdi.Â

Isabelle Haak'tan saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanÄ±na teÅŸekkür
ABONE OL

VakÄ±fBank KadÄ±n Voleybol TakÄ±mÄ±'nÄ±n Ä°sveÃ§li pasÃ¶r Ã§aprazÄ± Isabelle Haak, koruyucu ekipmanÄ±nÄ±n arkasÄ±na "Haak" yazan saÄŸlÄ±k gÃ¶revlisi GÃ¶khan YÄ±lmaz'a video mesaj gÃ¶nderdi.Â 

SarÄ±-siyahlÄ± kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanÄ± GÃ¶khan YÄ±lmaz'a teÅŸekkÃ¼r eden Haak, "FotoÄŸrafÄ±n iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ediyorum. TÃ¼rkiye'ye dÃ¶nÃ¼nce imzalÄ± formamÄ± gÃ¶ndereceÄŸime sÃ¶z veriyorum. Sana ve tÃ¼m saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na tÃ¼m yaptÄ±klarÄ±nÄ±z iÃ§in teÅŸekkÃ¼r etmek istiyorum. LÃ¼tfen dikkatli olun." ifadelerini kullandÄ±.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
Ä°lgili Haber
Bundesliga resmen baÅŸladÄ±! Borussia Dortmund-Schalke 04 maçÄ± öncesi ilginç anlar

Isabelle Haaktan saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanÄ±na teÅŸekkÃ¼r

Bayern MÃ¼nih'in 2019-20 Sezonundaki En Ä°yi AnlarÄ±

    Ali Koç: "Yerli ve yabancÄ± 3 ayrÄ± hoca ile görüÅŸüyoruz"
    daha fazla video iÃ§in

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    RB Leipzig - Freiburg (CANLI)

    RB Leipzig - Freiburg (CANLI)

    DarÄ±ca GençlerbirliÄŸi'nde bir futbolcunun korona virüs testi pozitif çÄ±ktÄ±

    DarÄ±ca GenÃ§lerbirliÄŸi'nde bir futbolcunun korona virÃ¼s testi pozitif Ã§Ä±ktÄ±

    Çaykur Rizespor'da teknik heyet ve futbolcularÄ±n ikinci Kovid-19 testleri de negatif çÄ±ktÄ±

    Ã‡aykur Rizespor'da teknik heyet ve futbolcularÄ±n ikinci Kovid-19 testleri de negatif Ã§Ä±ktÄ±

    Borussia Dortmund-Schalke 04: 4-0

    Borussia Dortmund-Schalke 04: 4-0

    SÄ±radaki Haber