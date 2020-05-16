16.05.2020 - 19:18 | | AA
Isabelle Haak'tan saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanÄ±na teÅŸekkür
VakÄ±fBank KadÄ±n Voleybol TakÄ±mÄ±'nÄ±n Ä°sveÃ§li pasÃ¶r Ã§aprazÄ± Isabelle Haak, koruyucu ekipmanÄ±na "Haak" yazan saÄŸlÄ±k gÃ¶revlisi GÃ¶khan YÄ±lmaz'a video mesaj gÃ¶nderdi.Â
VakÄ±fBank KadÄ±n Voleybol TakÄ±mÄ±'nÄ±n Ä°sveÃ§li pasÃ¶r Ã§aprazÄ± Isabelle Haak, koruyucu ekipmanÄ±nÄ±n arkasÄ±na "Haak" yazan saÄŸlÄ±k gÃ¶revlisi GÃ¶khan YÄ±lmaz'a video mesaj gÃ¶nderdi.Â
SarÄ±-siyahlÄ± kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanÄ± GÃ¶khan YÄ±lmaz'a teÅŸekkÃ¼r eden Haak, "FotoÄŸrafÄ±n iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ediyorum. TÃ¼rkiye'ye dÃ¶nÃ¼nce imzalÄ± formamÄ± gÃ¶ndereceÄŸime sÃ¶z veriyorum. Sana ve tÃ¼m saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na tÃ¼m yaptÄ±klarÄ±nÄ±z iÃ§in teÅŸekkÃ¼r etmek istiyorum. LÃ¼tfen dikkatli olun." ifadelerini kullandÄ±.
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