Isaiah Rider: Shaq, Kobe'yi dövmem için bana 10 bin dolar teklif etti

Los Angeles Lakers'ta bir sezon forma giyen ve şampiyonluk sevinci yaşayan Isaiah Rider, Shaquille O'Neal ve Kobe Bryant ile ilgili bir anısını anlattı. 1996-1999 yılları arasında Portland Trail Blazers forması giyen ve olaylı bir şekilde Portland'dan ayrılıp Los Angeles'a transfer olan Rider, Lakers'da sadece 1 yıl Kobe Bryant'ın arkasında yedek olarak bekledi ve 1 şampiyonluk yüzüğü elde etti.

Rider, takıma yeni katıldığı bir dönemde ilginç bir anısını da paylaştı. Shaquille O'Neal'ın Kobe Brynt ile kavga etmesi için kendisini 10 bin dolar teklif ettiğini belirten Rider, "Takıma katıldığım ilk gün ve ilk antrenmanımdı. Shaquille O'Neal yanıma geldi ve bana 'Kobe ile soyunma odasında kavga et. Sana 10 bin dolar vereceğim.' dedi. Buna inanamadım. Hepsi 1 dolardan tam 10 bin dolar teklif etmişti. Shaq ardından bana 'Eğer Kobe ile kavga edersen 10 bin dolarlık çanta soyunma odasında seni bekliyor.' dedi. Bu olamazdı. Eğer Kobe ile kavga etseydim beni anında o takımdan gönderirlerdi." dedi.